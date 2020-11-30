Bakan Varank'tan büyüme rakamlarıyla ilgili flaş açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyüme rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek" ifadesini kullandı.
Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip.— Mustafa Varank (@varank) November 30, 2020
Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık!
Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz.
Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek. pic.twitter.com/om2anBkpzT