19 Eylül 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.10 EURO 10,1880 1.29
USD 8,6610 1.58 ALTIN 487,760 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Varank: Savunmada yerlilik oranı yüzde 75 seviyelerine ulaştı

AA |  19 Eylül 2021 Pazar - 17:12 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 17:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayisinde yüzde 25'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 75 seviyelerine ulaştırmayı başardıklarını belirterek, "Tabii bu yolculuk daha bitmedi. Savunma sanayisinin kritik sektörlerinde, kritik sistemlerinde yüzde 100 yerliliğe ulaşmayı bazı alanlarda hedef olarak koyuyoruz" dedi.


Varank, Bilişim Vadisi Konferans Salonu'nda düzenlenen Savunma,  Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin (SAHA İstanbul) 4. Olağan Genel Kurul  Toplantısı'nda, vatanın birliği ve dirliği için cansiperane mücadele eden tüm  kahramanların Gaziler Günü'nü kutladı.
 
Bundan sadece 6 yıl önce kurulan SAHA İstanbul'un kısa sürede  Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğini aktaran Varank, sistemli  ve özverili çalışmanın ürünü olan bu gelişimi memnuniyetle takip ettiklerini  kaydetti.
 
Bu başarının ardındaki temel motivasyonun maddi kazanç olmadığını,  millete, güzel ülkeye hizmet etme aşkı olduğunu vurgulayan Varank, vatansever  kodlara sahip böyle girişimler sayesinde ülkenin, savunma, havacılık ve uzay  konusunda dünyada öncü konuma yükseleceğine yürekten inandığını dile getirdi.
 
"SAHA İstanbul, kamu üniversite ve sanayi iş birliğinin en güzel  örneklerinden biri"
 
SAHA İstanbul'un kamu üniversite ve sanayi iş birliğinin en güzel  örneklerinden bir tanesi olduğuna işaret eden Varank, "Bir yandan firmalara  rehberlik ederken diğer yandan komiteleriyle milli savunma, havacılık ve uzay  sanayi için adeta işin mutfağında bizzat çalışıyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu  ürün ve sistemlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi için paydaşlar  arasında adeta katalizör görevi görüyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  olarak Saha İstanbul ile yakın diyalog içindeyiz." diye konuştu.
 
Bakan Varank, Saha İstanbul tarafından başlatılan inisiyatiflere  gerekli desteği verdiklerini belirterek, şunları söyledi:
 
"Mesela CNC kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi amacıyla başlayıp  Milteksan'a giden süreci aslında birlikte olgunlaştırdık. Ülkemizde açık kaynak  yerli ERP sisteminin geliştirilmesine yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri  çağrısı, Bakanlığımız ve SAHA İstanbul'un istişareleri neticesinde şekillenmiş  oldu. Yine SAHA İstanbul ile yerelde şehirlerimizin sanayi kümelenmelerini  geliştirmeyi ve ulusal ekosisteme dahil etmeyi hedefleyen çalışmaları beraberce  yürütüyoruz.
 
Elbette alacak daha çok yolumuz var. Bu, uzun ve meşakkatli bir  süreç ancak fedakar ve adanmış kadrolarla başarının mukadder olacağı da apaçık  bir gerçek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hükümetimizle birlikte ülkemizi  başarıya götürecek bu çabaların büyük memnuniyetle her zaman yanında durmaya  devam edeceğiz. Bu vesileyle genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum."
 
"İnşallah yıl sonunda ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza  atacağız"
 
Savunma, havacılık ve uzay alanlarının ülkeler için artık ulusal  güvenliğin teminatı konumuna geldiğini vurgulayan Varank, dünyanın en güçlü  ülkeleri dahi, tereddütsüz şekilde milli gelirlerinin büyük bölümünü savunma  sanayisine ayırmaya devam ettiğini kaydetti.
 
Savunma sanayisinde yakalanan ivmelenmenin, çarpan etkisiyle diğer  sektörleri de geliştirdiğini anlatan Bakan Varank, şöyle konuştu:
 
"Ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar  sağlıyor. İşte bugün pandemiye rağmen üretim ve ihracatta kırdığımız rekorlar  ortada. 2021 yılı ikinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasılamız yüzde 21,7'lik  önemli bir artış gösterdi. İmalat sanayisi öncülüğünde ulaştığımız bu başarılı  performansla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık.
 
Yine ihracatımızda  da yıllık bazda yüzde 52 gibi rekor artış söz konusu. İlk 8 aylık ihracatımız 140  milyar doları geçmiş durumda. İnşallah yıl sonunda 200 hatta 210 milyar doları  geçerek Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atmış olacağız.
 
Biliyorsunuz Türkiye, savunma sanayisi yolculuğuna Cumhuriyet  döneminde gerçekleştirilen birkaç atılımın dışında maalesef çok geç başlamış  oldu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji  Hamlesi vizyonuyla adeta şahlanma dönemine girdik. Savunma sanayisinde yüzde  25'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 75 seviyelerine ulaştırmayı başardık. 
 
Tabii bu yolculuk daha bitmedi. Savunma sanayisinin kritik sektörlerinde, kritik  sistemlerinde yüzde 100 yerliliğe ulaşmayı bazı alanlarda hedef olarak koyuyoruz.  Atalarımızın çok güzel bir sözü var; 'El atına binen tez inermiş' diye.  Başkalarının ne yaptığına bakmaktan ziyade kendi heybemizde neler var, bunlara  odaklanıyoruz." 

ETİKETLER

Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli ve milli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.