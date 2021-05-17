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Bakan Varank: Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon 597 bine ulaştı

DHA |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 12:59 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 13:01

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdamın, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştığını bildirdi.


Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor.
 
Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz" dedi.
 
 
 

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