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Bakan Varank: Sanayi sektörü son bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu

12 Mart 2021 Cuma - 11:46 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 11:50

Bakan Varank, "Pandemiye rağmen sanayi sektörü son bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu. Bu sabah açıklanan sanayi üretim endeksi verilerine göre ocak ayı sanayi üretimimiz beklentileri oldukça aşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4; bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pandemiye rağmen sanayi sektörü son bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu.
 
Bu sabah açıklanan sanayi üretim endeksi verilerine göre ocak ayı sanayi üretimimiz beklentileri oldukça aşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4; bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı.
 
2021 yılında da imalat sanayisi ve ihracat öncülüğünde  Türkiye'yi önemli büyüme rakamlarına ulaştırmak istiyoruz.
 
Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform  Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz." dedi.
 

 

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