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Bakan Varank 'sakın kaçırmayın' dedi ve paylaştı

21 Eylül 2020 Pazartesi - 10:45 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 10:45

Mustafa Varank “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli ile ilgili bir paylaşımda bulundu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarında buluşacak. Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın!" dedi.

 

 

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