Bakan Varank 'sakın kaçırmayın' dedi ve paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarında buluşacak. Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın!" dedi.
Sahibi, bayrağı, başkenti, yerli halkı ve resmi saat dilimi yok...— Mustafa Varank (@varank) September 17, 2020
Gezegenin karakutusu Antarktika'nın şifrelerini Türk bilim insanları çözüyor.
4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detayları #TEKNOFEST2020 kapsamında yayınlanacak belgeselimizde! pic.twitter.com/TSz8bWiPPg