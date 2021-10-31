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Bakan Varank, Sakarya'da ziyaret ettiği fabrikada kaynak yaptı

31 Ekim 2021 Pazar - 17:34 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 17:34

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da kaynak ve döküm sektöründe faaliyet gösteren fabrikayı ziyaretinde kaynak gözlüğü ve eldiven takarak kaynak yaptı.


Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Gedik Kaynak ve Döküm  Fabrikası'na gelen Varank'ı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrikanın  yönetim kurulu başkanı Hülya Gedik, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve diğer  ilgililer karşıladı.
 
Kaynak ve döküm üretim alanlarını gezen Bakan Varank, Gedik'ten  faaliyetler hakkında bilgi aldı.
 
İşçilerle bir süre sohbet eden Varank, yaklaşık 1500 derece sıcaklıkla  dökülen seperatör kapak imalatını izledi.
 
Varank, daha sonra kaynak gözlüğünü takarak bir süre plakaları kaynak  işlemiyle birleştirdi.
 
Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Gedik, ziyaret sonunda Varank'a  isminin yazılı olduğu plaka ile kelebek vana takdim etti.
 
Daha sonra fabrikadan ayrılan Varank'a ziyaretinde, Bakan Yardımcısı  Hasan Büyükdede de eşlik etti.
 

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