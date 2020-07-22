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Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 20:20 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 20:20

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES) Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezinin temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, sanayici ve iş insanları katıldı. Bakan Varank törende yaptığı konuşmada, "Kocaeli'ne her gelişimde aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de sanayinin kalbi burada atıyor. 14 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölge, 4 Teknopark ve Bilişim Vadisi'nden aldığınız güçle üretimde, istihdamda ve ihracatta kritik bir rol oynuyorsunuz" dedi.


Varank, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki İMES OSB Uygulamalı İleri  Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada,  Kocaeli'deki programının yoğun geçtiğini söyledi.
 
Bilişim Vadisi'nde G20 Dijital Ekonomi Bakanları Zirvesi'ne uzaktan  bağlantıyla katıldığını belirten Varank, "Ülkemizin yapay zeka, dijital güvenlik,  akıllı şehirler ve dijital ekonominin ölçülmesi gibi farklı alanlardaki  önceliklerini muhataplarımızla tartıştık, G20'nin önümüzdeki dönem yol haritasını  şekillendirdik. Şimdi de sizlerle birlikteyiz. Bugünü şöyle özetleyebiliriz; güne  sanayi ile başladık, teknoloji politikaları ile devam ettik, her şeyin temeli  beşeri sermaye, insan gücü diyerek de noktalıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Varank, Türkiye'de sanayinin kalbinin Kocaeli'de attığını dile  getirerek, kentteki 14 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2 serbest bölge, 4  teknopark ve Bilişim Vadisi'nden alınan güçle üretim, istihdam ve ihracatta  önemli bir rol üstlenildiğini kaydetti.
 
En son 17 Haziran'da Kocaeli'deki sanayicilerle bir araya gelip son  dönem gelişmeleri masaya yatırdıklarını anımsatan Varank, şöyle konuştu:
 
"O günden bu yana üretim ve yatırım verilerinde, canlanma eğiliminin  güçlendiğini görüyoruz. Birkaç rakama özellikle değinmek istiyorum, mayıs ayında  sanayi üretimi nisana göre yüzde 17,4 arttı. Halen geçen senenin altındayız ancak  ay bazında toparlanmamız pek çok ülkeye göre gerçekten çok hızlı. Üretimdeki bu  toparlanmayı sanayi sicil verilerinden de teyit edebiliyoruz. Haziran'da 1421  yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bu sayı, geçen seneye göre yüzde 91'lik bir artışa  tekabül ediyor."
 
"Yılın ilk yarısında 606 üretim tesisi faaliyete geçti"
 
Bakan Varank, OSB'lerde de fabrikalar açılmaya devam ettiğini, yılın  ilk yarısında 606 üretim tesisinin faaliyete geçtiğini bildirdi.
 
Yatırıma baktıklarında da güçlü bir trendin görüldüğüne dikkati çeken  Varank, şöyle devam etti:
 
"Bunu teşvik belgelerimize olan talepten çok net izleyebiliyoruz. İlk  6 ayda teşvik talebi, geçen seneye göre yüzde 14 arttı. Ertelenmiş tüketimin  yatırımlara yönelmesi elbette çok sevindirici bir gelişme. Tabii önemli olan bu  eğilimin istikrarlı ve kalıcı hale gelmesi. Beklenti ve dış talep kanalına  baktığımızda orada da iyileşmeyi çok net biçimde görebiliyoruz. Yeri gelmişken  çok güncel bir veri paylaşayım, temmuzun ilk iki haftasında sanayideki elektrik  tüketimi, nisan-haziran dönemini geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini  de geçmiş durumda. Yani son 3 ayda ilk defa martı geçiyoruz."
 
Kocaeli'deki verileri aktaran Varank, kentin şimdiden martın ilk  yarısındaki performansı geride bıraktığına değindi.
 
Varank, Kocaeli ne kadar hızlı toparlanırsa ülke genelindeki etkinin  de bu denli güçlü olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
 
"Biz de Bakanlık olarak şehrimizin potansiyelini ileriye taşıyacak her  türlü projeye destek veriyoruz. Yılbaşından bu yana şehrimizdeki 4,5 milyar  liralık sabit yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımların tamamlanmasıyla  ilave 5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılmasını bekliyoruz. KOSGEB de  şehrimizdeki KOBİ'lerin yanındaydı; ilk 6 ayda 800'e yakın KOBİ'ye farklı  destekler sunduk. Hazır KOSGEB demişken, bugün çağrısını açtığımız programa da  tekrar değinmek istiyorum. KOBİGEL kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme'nin  yeni çağrısını ilan ettik. Hem dijital teknolojileri geliştiren hem de bu  teknolojileri kullanan işletmelerin sayıca çoğalmasını istiyoruz. Program  kapsamında KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Büyük veri,  nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, ve  artırılmış gerçeklik gibi alanlarda başvuruları kabul edeceğiz. Çağrımız 17  Eylül'e kadar açık. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor, sonuçları da kasım  ayı sonuna doğru açıklamayı planlıyoruz."
 
Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim araçlarını burada halkın  beğenisine sunduklarını hatırlatan Varank, şöyle konuştu:
 
"Aralıktan bu yana Vadiye olan firma başvurularında yüzde 50'lik bir  artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79'dan 112'ye çıktı. Otomotiv sektörüne  hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi  olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip 'EDAG' Vadide  yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden 'FEV' ile yönetici şirketimiz  sözleşme imzaladı. Bu şirket genişleme planlarını Bilişim Vadisi'nde yapmayı  planlıyor.
 
 Biz Vadiyi (Bilişim Vadisi) aynı zamanda teknoloji tabanlı  girişimciliğin de merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla 100 milyon liralık  bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. İnşallah  bu fonun imzalarını da yakın zamanda birlikte atacağız. Ulaşım, haberleşme,  nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi  alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz."
 
"Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları  düzenleyeceğiz"
 
Varank, İstanbul ve Doğu Marmara kalkınma ajanslarının finansmanıyla,  Bilişim Vadisi ile TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında Türkiye Açık Kaynak Platformunu  kurduklarını söyledi.
 
Özel sektör şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu  platformla, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımları üretmeyi,  ülkenin yazılımcı havuzunu büyütmeyi ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmayı  hedeflediklerine değinen Varank, "Ayrıca, Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama  eğitim programları düzenleyecek ve yazılım okulları açacağız. Bu okullardan biri  de Bilişim Vadisi'nde kurulacak. Böylece gençlerimize teknolojinin farklı  alanlarında yeni kabiliyetler kazandıracağız. Bununla birlikte, gençleri sanayi  sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece önemsiyoruz." diye  konuştu.
 
"Yılda 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler verilecek"
 
Bakan Varank, temeli atılan Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet  Merkezi'nin bu açıdan kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları  kaydetti:
 
"16 milyon liralık bu projenin 10 milyon lirası Kalkınma Ajansımızca  finanse edilecek. Bu merkezin hayata geçmesiyle, sanayinin ihtiyaç duyduğu  vasıflı iş gücünü yetiştirmek üzere yılda 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler  verilecek, üniversite-sanayi iş birliği projeleri hayata geçecek, çevre OSB'leri  de dahil ettiğimizde 3 bine yakın firmanın yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi  artacak, yalın üretim ve verimlilik konularında firmalara danışmanlık desteği  verilecek, Ar-Ge yapmak isteyen işletmeler, merkezin sahip olduğu tasarım ve  ileri mühendislik programlarından yararlanabilecek, firmalar ayrıca bu merkezin  prototipleme, imalat, test ve ölçüm imkanlarından da faydalanabilecek. Böylece  hem beşeri sermayenin hem de çevre OSB'lerdeki firmaların yetkinlikleri  çeşitlenerek gelişecek. İş bulmak kolaylaşacak ve sanayici nitelikli eleman  ihtiyacını daha hızlı bir şekilde karşılayabilecek."
 
"Şimdiye kadar 351 firma Güvenli Üretim Belgesi aldı"
 
Yeni dönemin kodlarının güvenli üretim, güvenli ticaret, güvenli  turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekillendiğini belirten Varank, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni bir dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere  azami seviyede uyulmasının önemine değindi.
 
Asla rehavete kapılmamak gerektiğini anlatan Varank, "Biz tam da bu  noktada, sanayide ve hizmetler sektöründe ürün güvenliğini artırmak adına önemli  bir adım attık. Türk Standardları Enstitüsü, üretim ve hizmetler sektörüne  yönelik kılavuzlar hazırladı. Kılavuzlarda yer alan tedbirleri uygulayan  firmalara, COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi ve Güvenli Hizmet Kalite  Belgesi veriyoruz. Şimdiye kadar 351 firma Güvenli Üretim Belgesi alırken,  hizmetler sektöründe 34 firmaya Güvenli Hizmet Belgesi verdik." ifadelerini  kullandı.
 
Varank, salgın boyunca sanayinin güçlü altyapısı sayesinde, ihtiyaç  duyulan her ürünü kolayca üretebildiklerini dile getirerek, bundan sonraki  dönemde de yeni başarı hikayelerine birlikte imza atacaklarını söyledi.
 
Konuşmaların ardından İMES OSB Başkanı İrfan Küçükay, 1923 yılında  düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde yerli malının desteklenmesine ilişkin  alınan kararın fotoğrafını Varank'a hediye etti.
 
Bakan Varank, bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  hükümetin 2 yıllık icraatlarını anlattığı toplantıda Sanayileşme İcra Komitesi  kurulacağını ilan ettiğini hatırlatarak, "Bu aslında Türkiye sanayisini daha  fazla geliştirmek, kamu alımlarında teşvik etmek adına önemli işleri kotarmak  için kurulacak. İnşallah bu komitenin kurulmasıyla da sanayicilerimizin sıkça  şikayet ettiği yerli malıyla ilgili sorunların tümünü ortadan kaldırmış  olacağız." diye konuştu.
 
Daha sonra Bakan Varank, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye  Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan  Zeytinoğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay ve diğer protokol  üyeleriyle İMES OSB'de kurulacak merkezin temeline ilk harcı attı.
 
  
 

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