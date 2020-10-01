Bakan Varank: OSB'lerde son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldığını açıkladı.
Bakan Varank yaptığı açıklamada, "Uyguladığımız politikaların sonucu olarak hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı.
OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor.
(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular.
Muhalefet, komple yeni yatırımla ilave yatırım arasındaki ayrımı bilmiyor. Firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor." dedi.