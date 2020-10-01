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Bakan Varank: OSB'lerde son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı

01 Ekim 2020 Perşembe - 11:38 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 12:02

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Uyguladığımız politikaların sonucu olarak hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor"


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldığını açıkladı.

Bakan Varank yaptığı açıklamada, "Uyguladığımız politikaların sonucu olarak hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı.

OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret  ediyor.

(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya  yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular.

Muhalefet, komple yeni yatırımla ilave yatırım arasındaki  ayrımı bilmiyor. Firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları  almıyor."  dedi.


 

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