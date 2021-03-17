Bakan Varank müjdeyi duyurdu: 720 bin TL destek verilecek

Bakan Varank, 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal ve Uluslararası Lider ile Genç Araştırmacılar Programları' tanıtım toplantısına katıldı. TÜBİTAK’ta gerçekleştirilen toplantıda TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yer aldı. Bakan Varank, bilim insanlarını Türkiye’ye kazandırmak için hayata geçirilen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Ulusal Lider Araştırmacılar Programını anlattı. Türkiye'ye beyin göçünü sağlama hedefine yönelik Uluslararası Lider Araştırmacılar Programının ilk çağrısına 152'si Türk vatandaşı 91'i yabancı uyruklu olmak üzere 243 araştırmacı başvurduğunu hatırlatan Varank, "Bu başvuruların 173’ü alanında dünyadaki ilk 100 üniversiteden, 31'i dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan global şirketlerden, 28'i ise dünyadaki en başarılı ilk 250 kamu kurumu ve enstitüden yapıldı. Bu başvurular sonucunda 74'ü teknik bilimler, 18’i yaşam bilimleri, 16’sı temel bilimler, 12’si sosyal ve beşeri bilimler ve 7’si sağlık bilimleri alanında olmak üzere, 21 farklı ülkeden 127 çok üst düzey araştırmalar yapan lider araştırmacıyı ülkemize kazandırdık" dedi.

'TÜRKİYE'YE BEYİN GÖÇÜNÜ ÖZENDİRİYORUZ'

Bu projeler için bugüne kadar yaklaşık 328 milyon lira kaynak ayırdıklarını bildiren Varank, 2020 yılında Türkiye’de araştırmalarına devam eden bilim insanları için başlatılan Ulusal Lider Araştırmacılar Programının sağladığı imkanlar açısından yeni ve öncü olma özelliği taşıdığını ifade etti. Bakan Varank, "Bu program ile bilimin sınırında, çığır açıcı, alışılagelen araştırma yöntemlerinin dışında unsurlar içeren yüksek riskli proje ve fikirlere sahip Türkiye’de ikamet eden yetkin bilim insanlarını destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu program kapsamında 108 araştırmacı arasından seçilen 38’i Türk, 4’ü yabancı uyruklu, farklı alanlarda 42 bilim insanına destek verdik. Her iki programla bir yandan Türkiye’ye beyin göçünü özendirirken, diğer yandan üst düzey bilimsel çalışmalar yapan nitelikli insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz" diye konuştu.

'720 BİN TL ARAŞTIRMA PROJE DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Bakan Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar ve yeni başlattılan Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı ile bu yıl en az 100 lider veya gelecek vadeden genç araştırmacıyı daha Türkiye'nin bilim ekosistemine dahil etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Varank, "TÜBİTAK’ın çağrısıyla Türkiye’ye gelecek lider veya genç araştırmacılarımıza burs, aile yaşam gideri, sağlık sigortası ve yol desteği gibi mali teşviklerin yanında 720 bin TL’ye kadar araştırma proje desteği vereceğiz. Bu program kapsamında, 'uluslararası lider' araştırmacılarımıza 1 milyon lira, 'uluslararası genç' araştırmacılarımıza da 500 bin lira araştırma başlangıç ödeneği imkanı tanıyoruz. Aynı şekilde, halihazırda ülkemizde ikamet eden araştırmacılar için başlattığımız yeni programla, ulusal lider araştırmacılar için 1 milyon lira, ulusal genç araştırmacılar için de 750 bin liraya kadar Ar-Ge destek teşvik paketi sunuyoruz. Türk veya yabancı dünyadaki tüm bilim insanlarını TÜBİTAK’ın başlattığı çağrılara başvuru yapmaya; araştırmalarını Türkiye’de sürdürmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BU ALANLARI SİYASETİN DIŞINDA TUTUN'

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bakan Varank, muhalefetin Türkiye'de modern, bağımsız, özgür bir araştırma ortamının olmadığı yönündeki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: