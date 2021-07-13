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Bakan Varank, mayıs ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

AA |  13 Temmuz 2021 Salı - 17:10 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 17:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladığını belirterek, "Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.


Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına  ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
 
Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma  becerisini bir kez daha kanıtladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
 
"Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde  1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha  da güçlendirdi. Gaza basmaya devam."

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Mustafa Varank mayıs sanayi üretimi
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