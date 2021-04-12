Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ile Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bir araya geldi.

Bakan Varank, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abd ülhamid Dibeybe ile birlikte Türkiye'ye gelen Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse'yi makamında kabul etti.

Bakan Varank, iki ülke arasındaki tarihi bağların önemine değinerek, her zaman Libya'nın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Artık Libya'da yeni bir perspektifin açıldığını belirten Varank, "Libya'nın çok güzel ve yeni bir başlangıç yapma şansı var. Burada da global ekonomiye entegre olmak için özellikle sanayi alanında, madencilik alanında, bilişimcilik alanında Libya'nın potansiyelini bir noktaya taşımamız lazım. Bunu da yapacak olan biz bakanlarız. Yakın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'LİBYA'YI BAŞKA BİR DÜNYA BEKLİYOR'