Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kısa adı KOP KÖSİP olan ‘Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı’nı hayata geçirerek bölgemizdeki su yönetimi konusunda çok önemli işlere imza attık. Program kapsamında uyguladığımız 885 proje ile 1 milyon 310 bin dekar alanı rehabilite edip, modern sulama alt yapısına kavuşturduk. Bu rehabilitasyonlar neticesinde yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık” dedi.

Karaman, Kırıkkale, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Ovası Projesi (KOP) bölge kalkınma programının tanıtım toplantısına katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya Aksaray Kırşehir , Konya, Nevşehir Niğde ve Yozgat valileri ve belediye başkanları da katıldı.

Bakan Mustafa Varank, KOP bölgesinin, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgelerin başında geldiğini belirtti. Bu nedenle sulamada proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Varank, ''Biz de kısa adı KOP KÖSİP olan ‘Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı’nı hayata geçirerek bölgemizdeki su yönetimi konusunda çok önemli işlere imza attık. Program kapsamında uyguladığımız 885 proje ile 1 milyon 310 bin dekar alanı rehabilite edip, modern sulama alt yapısına kavuşturduk. Bu rehabilitasyonlar neticesinde yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık” dedi.

'YENİ NESİL ÜRETİM MODELİ GELİŞTİRDİK'

Tarımsal üretimdeki çalışmaları yenileyerek sağlıklı gıdaya uygun üretim modelleri geliştirdiklerini ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi: