Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İmalat sanayimiz ağustosta güçlü bir performans gösterdi. Reel Sektör Güveni; siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldi. Kapasite Kullanım Oranları da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttı. Canlanmaya süreklilik kazandıracağız" dedi.
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Bakan Varank: İmalat sanayimiz ağustosta güçlü performans gösterdi
DHA | 25 Ağustos 2020 Salı - 10:55 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 10:55