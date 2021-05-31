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Bakan Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

DHA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:20 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 13:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğünü belirterek, "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" dedi.


Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devam eden pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisi 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardı. Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'daki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" ifadelerini kullandı.
 
 
 

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