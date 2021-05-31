Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devam eden pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisi 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardı. Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'daki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Ekonomi Haberleri »
- Bakan Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek
Bakan Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek
DHA | 31 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:20 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 13:20