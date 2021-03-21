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Bakan Varank, HAVELSAN'ın keskin nişancı simülatörünü denedi

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 17:59 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 17:59

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HAVELSAN'a gerçekleştirdiği ziyarette, şirketin tamamlanan ve devam eden projelerine ilişkin bilgi alırken, keskin nişancı simülatörüyle de atış gerçekleştirdi.


Ziyarette Bakan Varank'ı HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat  Şeker ile Genel Müdür Mehmet Akif Nacar karşıladı.
 
Varank, şirketin projelerine ilişkin gerçekleştirilen sunumun ardından  Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri Merkezi'nde Sanal Bakım  Eğitim Sistemi, F-16 Simülatörü, Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörü gibi çözümleri  inceledi.
 
 HAVELSAN tarafından geliştirilip üretilen söz konusu sistemler  hakkında bilgi alan Varank, Keskin Nişancı Eğitim Simülatörü ile atış yaptı ve  600 metre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. Bakan Varank, orta sınıf çok  maksatlı insansız kara aracı Barkan ve diğer sistemlerde de incelemelerde  bulundu.
 
 "Sadece Türkiye'de değil, dünyada da marka"
 
Daha sonra HAVELSAN ziyaretine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda  bulunan Varank, şirketin mevcut projeleriyle bakanlığın bağlı kuruluşu TÜBİTAK  ile gerçekleştirdiği projeleri ele aldıklarını anlattı.
 
Ziyarette ayrıca, HAVELSAN'ın gelecek dönemde dünya ticaretinden  almayı planladığı paylarla ilgili projelerini değerlendirdiklerini dile getiren  Varank, şirketin özellikle komuta kontrol sistemleri alanında çok güçlü olduğunu  vurguladı.
 
Varank, şirketin simülasyon teknolojilerinde sadece Türkiye'de değil,  dünyada da "marka" olduğuna dikkati çekerek, "Uçuş simülatörlerinin yanında kara  araçları ve personel eğitimine dönük simülatörler de geliştirebiliyorlar. Biraz  önce keskin nişancı simülatörünü denedik. Daha önce Hulusi Akar Bakanımız burayı  ziyaret ettiğinde 450 metreden bir atış denemesi yapmıştı ama ben biraz çıtayı  yükselttim 600 metreden atış yaptım. Artık bundan sonra tatlı rekabet devam eder  diye bir espri yapmış olayım." diye konuştu.
 
Bilişim teknolojileri ve siber güvenlikle ilgili Türkiye'nin  ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun yanında dünya markası olabilecek ürünlerin  piyasaya çıkarılması noktasında HAVELSAN'ın faaliyetlerini önemsediklerini  belirten Varank, "Hem Bakanlık olarak hem bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla hem de  Dijital Dönüşüm Ofisimizle beraber özellikle kamu tarafında Türkiye'nin ihtiyacı  olan projeleri sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Uluslararası iş birlikleri devam edecek"
 
Varank, HAVELSAN'ın Ankara'daki yeni tesis çalışmalarına değinerek, bu  tesisin açılmasıyla şirketin daha da başarılı işlere imza atacağını söyledi.
 
Şirketin, Orta Doğu ve Uzak Doğu'nun yanı sıra Batı ülkelerine de  simülasyon ve diğer teknoloji alanlarında ürün satışı yaptığına işaret eden  Varank, "Şirketin bilgi güvenliği ve komuta kontrol sistemleriyle ilgili Orta  Doğu'da takip ettiği projeler var. Katar ve Körfez ülkeleriyle yakın ilişkileri  var, buradaki projelerin takibini yapıyor. Bu dönemde Malezya, Endonezya gibi  dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayi alanında projelerini takip ediyor."  dedi.
 
Varank, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki başarılarına dikkati  çekerek, "Türkiye'nin geliştirdiği orijinal ve özgün ürünleri tüm dünya  konuşuyor. Dolayısıyla HAVELSAN da simülatör, komuta kontrol sistemleri ve bilgi  güvenliği tarafında kendi askeriyemizin, hava ve deniz kuvvetlerimizin  ihtiyaçlarını karşılarken diğer ülkelerle de iş birliği projelerini  yoğunlaştırdı. Önümüzdeki dönemde bu iş birlikleri de devam edecek." ifadesini  kullandı.
 

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