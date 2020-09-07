Bakan Varank F1 pistinde tehlike atlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9 yıl sonra yeniden İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde İstanbul Park'ı test etti. Avitas Motorsports’un Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla ürettiği 310 beygirlik araç ile pistte tur atan Bakan Varank, aracın frenine fazla basınca spin atarak pistten çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ‘16'ncı TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın 4-5 Eylül'de Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarının ardından etkinliğin son gününde İstanbul Park'ta özel yarış düzenlendi. Bakan Varank’ın start vermesiyle başlayan yarışta; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 takımı birinci, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBU TETRA takımı ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Elektromobil takımı üçüncü oldu.

ÖDÜLLERİ CUMHURBAŞKANI VERECEK

Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, özel yarışta dereceye giren takımlar ödüllerini Bakan Varank'ın elinden aldı. Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarında dereceye girenler ise ödüllerini Gaziantep 'te gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın elinden alacak. Bakan Varank, ödül töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştüğünü ifade ederek "Bundan sonra TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Onların şöyle bir talebi var. Gençlerimizin her yıl araçlarının üstüne performans eklemeleri lazım. Bundan sonra daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

KIRMIZI ANADOL İLE PİSTE ÇIKTI

Ödül töreni bittikten sonra Bakan Varank, tüm kategorilerde birinci olan pilotları, Avitas Motorsports tarafından Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen ralli araçlarını kullanmaya davet etti. Varank, Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı. Modifiye edilmiş Anadol'u kullanan Bakan Varank ikinci olurken yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

310 BEYGİRLİK ARAÇ

Daha sonra Bakan Varank, Avitas Motorsports’un Dünya Ralli Kros Şampiyonasında kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna geçti. 5.3 kilometrelik pistte Varank'ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordinatörü Halid Avdagiç yaptı. Bakan Varank, pistin ikinci turunda talihsizlik yaşadı. Son virajda sert fren yapan Varank’ın aracı pist dışına çıktı. Daha sonra toparlayan Varank, turunu tamamladı.