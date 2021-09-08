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Bakan Varank: Eylül ayı teknoloji ayı diyoruz

08 Eylül 2021 Çarşamba - 13:13 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 13:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST ile gençlerin içindeki teknoloji ateşini tutuşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz. Türkiye'de eylül ayı teknoloji ayı diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Bakan Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen, Tuz  Gölü'nün Aksaray bölgesinde başlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'nda,  takımları ziyaret etti, lise ve üniversite öğrencileriyle sohbet etti. 
 
Öğrencilerden, geliştirdikleri roketlere ilişkin bilgi alan Varank,  burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in, dünyanın en büyük uzay,  havacılık ve teknoloji festivali olduğunu söyledi. 
 
TEKNOFEST kapsamında farklı teknoloji yarışmaları düzenlediklerini  hatırlatan Varank, "Türkiye’nin farklı illerinde farklı kategorilerde  yarışmalarla, gençlerimizin içindeki teknoloji ateşini, bilim ateşini  tutuşturmaya çalışıyoruz. Bugün de o yarışmaların en eğlencelilerinden, en  heyecanlılarından biri olan roket yarışları için tekrar Aksaray’dayız." dedi. 
 
Bu yıl roket yarışmalarının 4'üncüsünü düzenlemekten onur duyduklarını  ifade eden Varank, şunları kaydetti: 
 
"Daha önce Türkiye'de böyle bir yarışma düzenlenmiyordu. Artık  liselerden başlayarak, ülkemizde gençler takımlarını kurup bu yarışmalara  katılmaya başladılar. Bugün burada yarın atış yapacak öğrencilerimizi ziyaret  ettik. Yarın yüksek irtifa atışları olacak. Yani buradaki gençlerimiz kendi  tasarlayıp, geliştirip, ürettikleri roketlerini 6 kilometre irtifaya ulaştırmaya  çalışacak. Biz artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz. Türkiye'de  eylül ayı teknoloji ayı diyoruz. İnşallah 21-26 Eylül tarihleri arasında hem  TEKNOFEST'in son gösterilerinin olacağı İstanbul'daki büyük organizasyonumuzu  gerçekleştireceğiz hem de bu tür teknoloji yarışmalarında dereceye giren  öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz." 
 
"Gençlere yatırım yapıyoruz" 
 
Varank, TEKNOFEST'in Türkiye için önemli bir festival olduğunu  vurgulayarak, şöyle devam etti: 
 
"Biz gençlerimizin içerisindeki coşkuyu, heyecanı, gençlerimizin  takımlar kurarak, bu işlere emek vermesini gerçekten önemsiyoruz. Onların  heyecanı bizi daha da çok heyecanlandırıyor. Biz biliyoruz ki; bu yarışmalara  katılan gençlerimiz, gelecekte Türkiye'nin en önemli roketçileri olacak, uzay  alanında çalışan en önemli bilim insanları ve mühendisleri olacak. Biz bu ışığı  görebiliyoruz. Gençlerimizin de o azme sahip olduğunu zaten kendilerinden  dinliyoruz. İnşallah bu yarışmaları kendimizi de geliştirerek, her sene üzerine  daha fazla katarak yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz şunun farkındayız; en önemli  yatırım insana yatırımdır. Biz de burada gençlere yatırım yapıyoruz." 
 
Bakan Varank'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta,  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST  Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş  eşlik etti. 
 
  

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı TEKNOFEST Mustafa Varank
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