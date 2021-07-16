Bakan Varank duyurdu! KOBİ'lere 116 milyon lira...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOBİGEL'in 3. çağrısına toplam 1075 firma başvurdu. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı. İşletmelerimize yaklaşık 116 milyon lira katkı sunacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB 'in İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı 3'üncü çağrısının sonuçlarını açıkladı. 278 KOBİ'ye 116 milyon lira destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, "Girişimcilerimizin ortaya koyduğu ürün ve hizmetler ile bunları dijitalleşme süreçlerinde kullanarak verimliliklerini artıracak firmalarımız büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacak" dedi.

SAMSUN'DA AÇIKLADI

KOSGEB'in KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı'nın İmalat Sanayinde Dijitalleşme başlıklı çağrısında değerlendirme süreci tamamlandı. Bakan Varank, Samsun 'da çağrı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Tam Otomatik Parkolay Otoparkı Temel Atma Töreni'nde konuşan Varank, çağrı sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

KOBİGEL'İN 3. ÇAĞRISI

Yeri gelmişken 3. çağrısının değerlendirmesi tamamlanan, KOSGEB KOBİGEL Destek Programının sonuçlarını Samsun'dan duyurmak istiyorum. Biz bu programı daha pandemi başlamadan önce KOBİ'lerimizin dijitalleşme süreçlerini desteklemek üzere tasarlamıştık.

278 KOBİ'YE DESTEK

Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin geldiği aşama, uyguladığımız bu programın ne kadar yerinde olduğunu teyit etmiş oldu. KOBİGEL'in üçüncü çağrısına toplamda bin 75 başvuru geldi. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı. İşletmelerimize toplamda 116 milyon lira destek sağlayacağız.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Şimdiden destek almaya hak kazanan işletmelerimize başarılar diliyorum. Girişimcilerimizin ortaya koyduğu ürün ve hizmetler ile bunları dijitalleşme süreçlerinde kullanarak verimliliklerini artıracak firmalarımız büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacak. Bakan Varank'ın konuşmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Tam Otomatik Parkolay Otoparkı'nın temeli atıldı. Düzenlenen törene Samsun Valisi Zülkif Dağlı, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı , Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu katıldı.

1 MİLYON TL'YE VARAN DESTEK

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmeler, 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL 'ye kadar destek alabiliyor.

ERKEN ÖDEME İMKANI

Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan personel, makine - teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeniyor. KOSGEB, geri ödemeli destek tutarının yüzde 50'sini, "erken ödeme" olarak yani harcama yapılmadan önce ödeyebiliyor. KOBİ'lerin en az 8, en fazla 20 ay içinde projelerini tamamlamaları gerekiyor.

8 AKILLI DİJİTAL TEKNOLOJİ

KOBİ'ler çağrı kapsamında şu 8 alanda desteklenecek: Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı, İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti, İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri, İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, İmalat Sanayinde Siber Güvenlik, İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik / Artırılmış Gerçeklik.