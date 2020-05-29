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Bakan Varank duyurdu! İlk belge verildi

AA |  29 Mayıs 2020 Cuma - 10:41 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 10:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." ifadelerini kullandı.
 
PİYASALARA SAĞLAM DÖNÜŞ
 
Bakan Varank, "Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi." ifadelerini kullandı.
 
REEL SEKTÖRE TAM DESTEK
 
Bakan Varank, "Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
 

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