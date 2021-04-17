Bakan Varank, Covid-19 aşısı için gönüllü oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Covid-19a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen VLP aşısı için gönüllü olan Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sabah saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırma Merkezine geldi. Bakan Varanka Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ile Klinik Araştırma Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Halil Kara eşlik etti. Kan testleri, EKG dahil klinik parametreleri takip edilen Bakan Varanka akşam saatlerinde ilk doz aşının uygulanacağı belirtildi. Geceyi hastanede geçirecek olan Varankın yarın taburcu edilmesi bekleniyor. Türkiyede uygulamaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil deri altına yapılacak. Bakan Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak.

İNSAN DENEMELERİNE 36 KİŞİ KATILIYOR

ODTÜden Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18'er kişilik, biri düşük, diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanacak. Her iki grubun 6'sı plasebo, yani, içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşacak. Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Mandal dışındaki gönüllülerin isimleri gizli tutuluyor. Aşıyı uygulayacak sağlık personeli de uygulanan kişideki enjeksiyonun içeriği hakkında bilgi sahibi olamıyor.

'İNGİLİZ VARYANTINA GÖRE HAZIRLANDI'

Gürsel çiftinin inovatif aşı adayının Haziran'da Faz 2'ye, Ağustos'ta da Faz 3'e geçmesi bekleniyor. Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışması, İngiliz varyantına göre hazırlandı. VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor. Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteinini de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.

DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYEDE TEK