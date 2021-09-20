Bakan Varank: Bilim ve araştırma ekosistemi nice başarıyı daha getirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, daha nice başarıya hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, verilen desteklerle altın çağını yaşayan Türkiye bilim ve araştırma ekosistemi sayesinde, daha nice başarılara şahitlik edileceğini belirtti.

Varank, Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye'den çeşitli alanlarda dereceye giren gençlere yönelik Bilişim Vadisi'nde yaptığı açıklamada, yarışmada kazanılan başarının gurur verici olduğunu kaydetti.

Yarışmanın 32 yıldır düzenlendiğini belirten Varank, "34 ülkenin 114 projeyle yarıştığı Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'na TÜBİTAK öncülüğünde ülkemizden 6 proje katıldı ve 5 gencimizin projeleri tamı tamına 8 ödül kazandı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanında 4 proje de özel ödüle layık görüldü." ifadesini kullandı.

Varank, Malatya TED Koleji ve Malatya BİLSEM öğrencisi Feridun Balaban'ın, fizik alanındaki "Fotovoltaik Hücre Yapımı" projesiyle hem birincilik hem de Wolfram Özel Ödülü'nü kazandığını kaydederek, "Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fuat Sezgin BİLSEM öğrencisi Mehmet Sertaç Çeküç'ün kimya alanındaki "Mikro Akışkan Sensör Geliştirme Projesi" ile ikincilik ödülünü kazandığını aktaran Varank, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Kurtuluş'un Derin Öğrenmeyle Cerrahi Planlama Projesi ile yazılım alanında üçüncülük ödülünü ve Wolfram Özel Ödülü'nü Türkiye'ye getirdiğini bildirdi.

Varank, yazılım alanında ortaya koyduğu "Çizgelere Yönelik Algoritma Önerisi" ile İzmir Bahçeşehir Koleji öğrencisi Olcay Oransoy'un Wolfram özel ödülü aldığını belirterek, "Matematik alanında Wolfram Özel Ödülünü alan bir diğer öğrencimiz ise Covid-19’a yönelik Matematiksel Karar Algoritmaları projesiyle İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Beşiktaş BİLSEM’den Zeynep Parla Parmaksız oldu." paylaşımında bulundu.

Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar TEKNOFEST'e gençlerle buluşacak

Söz konusu başarılara imza atan tüm öğrencileri, hocalarını ve ailelerini yürekten kutlayan Varank, bu süreçte öğrencilere maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan, bilim alanında ülkenin göz bebeği TÜBİTAK'ı da tebrik etti.

Varank, Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda elde edilen bu başarının, bu yılki ikinci gurur tablosu olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Yine bu yıl, dünyanın en büyük Bilim ve Mühendislik Yarışması olan ISEF'te aldığımız 13 ödülle, ülke tarihimizin en büyük başarısını yakalamıştık. Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, daha nice başarıya hep birlikte şahitlik edeceğiz. Büyük ve Güçlü Türkiye'yi yükseltecek; pırıl pırıl, bilim aşığı gençlerimizi bir kez daha selamlıyor ve bir çağrıda bulunmak istiyorum: Tüm genç kardeşlerimi, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar Hocamızla buluşmak üzere TEKNOFEST'e davet ediyorum. Gelin TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesi'nin şaheserlerini, milli hava araçlarımızı, yerli otomobilimizi, sayısız teknoloji ve bilim yarışmasını yerinde görün diyorum."