Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Varank, "Sanayi üretimi eylülde; aylık yüzde 1,7, çeyreklik yüzde 7,7 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı. Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.
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- Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk
Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk
13 Kasım 2020 Cuma - 11:29 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 11:29