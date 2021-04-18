Bakan Varank açıkladı! Yerli aşının yan etkisi oldu mu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK çatısı altında yürütülen yerli aşı adayının faz-1 çalışmaları için gönüllü oldu. CNN TÜRK yayına bağlanan Bakan Varank yerli aşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

CNN TÜRK'ten Tunç Arslanalp'in sorularını yanıtlayan Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle;

- Aşı sonrası her hangi bir yan etki yaşadınız mı?

Faz-1 insan denemeleri oldukça titiz kuralları olan bir çalışma. Bu aşı olmadan 24 saat kadar önce de zaten hastaneye gelip tetkikler yaptırıyorsunuz. Aşı olduktan sonra da tetkikler yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla şuanda bir sıkıntımız yok. Kolumda ufak bir sızıntı var ama doktorlarım bunun normal olduğunu söyledi. İnsandan insana aşıda farklılıklar olabileceğini söyledi. Dolayısıyla hiçbir sıkıntımız yok.

- İkinci doz için tarih vermek mümkün mü? Sizin için ikinci doz ne zaman olacak?

Normalde 21 gün sonra 3 hafta sonra ikinci dozu vurulacağız.

- Çalışmalar her halde bu aşamada tamamlandı. 3. fazı mı bekliyoruz?

Faz-1 çalışması bir aşı adayının bir klinik öncesi çalışmaları tamamlandıktan labaratuvardaki bütün işleri tamamlandıktan sonra insanlara aşıların bu ilk uygulama evresi. Burada çok kısıtlı sayıda insanla bu iş yapılıyor. 36+2 biz gönüllü olduğumuz için 38 kişilik bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu çalışmaya dahil olabilmemiz için daha önce aşı yaptırmamamız lazım. Ve bu hastalığı geçirmemiz lazım. Dediğim gibi sağlıklı olmanız lazım. İşte bu faz-1 çalışmasında öncelikle 38 kişiye birinci doz ve ikinci dozları yaptırılıyor. Faz-1 aşı çalışmasının neticelerine de bakıldıktan sonra da faz-2 çalışmalarına daha kapsamlı 256 kişilik bir çalışmadan bahsediyoruz. Faz-2 çalışmalarına geçiliyor.

Aslında 27 Mart'ta virüs benzeri parçacıklar aşısının çalışması başladı. Gönüllülerimiz aşılanmaya başladı. Ben sonuncu olarak bu aşıyı yaptırmış oldum. İlk aşıları vurulan gönüllülerimiz ikinci dozlarını şuan zaten yaptırıyorlar. Benim ikinci dozum 21 gün sonra gelecek. Ve bu faz-1 çalışmaları inşallah başarıyla tamamlandıktan sonra da mayıs ayının sonuna doğru faz-2 çalışması yani 256 gönüllüyle yapılacak çalışma başlayacak.

O çalışmanın bir avantajı var. Bu faz-1 çalışmasını tek bir yerde yapıyorsunuz. Ama faz-2 çalışmasını bu 256 kişiyle yaptığınız çalışmayı Türkiye'nin farklı merkezlerinde yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha hızlı süreç ilerleyebilir. Ondan sonra tabi faz-3 aşaması... Faz-3 aşamasından sonra da herşey başarılı olursa aşınızı elinize alıyorsunuz.