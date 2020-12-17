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Bakan Varank açıkladı! Toplam 17 proje üretiliyor

17 Aralık 2020 Perşembe - 11:35 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 11:43

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid 19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor. Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları:
 
Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve  hatta daha yenilikçi yöntemlere COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da  çalışıldı.
 
Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid 19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor.
 
Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları  sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.
 
Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz.
 
Türkiye aşı üretim kapasitesini de geliştirdi. Tekirdağ Kocaeli ve Adıyaman'da  3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip.
 
TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde  bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı  hedefliyoruz.

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