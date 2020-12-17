Bakan Varank açıkladı! Toplam 17 proje üretiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları:

Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı.

Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid 19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor.