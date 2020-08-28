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Bakan Varank açıkladı! 'Bu fabrika dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak'

28 Ağustos 2020 Cuma - 11:30 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 12:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai fabrikasının i20 serisi otomobilinin seri üretimine başlanmasına ilişkin, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." dedi.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Hyundai fabrikasının i20 serisi  otomobilinin seri üretim başlangıcı törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin  Güney Kore ile kadim dostluğunun, kan kardeşliğinin ve coğrafi mesafeyi ortadan  kaldıran sarsılmaz insani bağlarının olduğunu belirtti.
 
İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı bunun gibi yatırımlar  sayesinde daha güçlü ekonomik ortaklıklara dönüştürdüklerini anlatan Varank,  "İçinde bulunduğumuz bu tesis, Hyundai'nin Güney Kore dışında, denizaşırı  ülkelerde kurduğu ilk fabrika olma özelliğini taşıyor." ifadesini kullandı.
 
"Yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde"
 
Varank, yıllık yaklaşık 240 bin adet üretim kapasitesi ve 1,7 milyar  dolarlık ihracat hacmiyle Hyundai Assan'ın ülkedeki ihracatçılar arasında ilk  5'te yer aldığına değinerek, "Birazdan açacağımız üretim hattı, 27 aylık sıkı  çalışmanın ve 194 milyon dolarlık bir yatırımın ürünü. Yılda yaklaşık 85 bin adet  i20 üretilecek. Böylece tek başına bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık  yüzde 50'sini karşılayacak. Bu üretimin yüzde 90'dan fazlası başta Avrupa olmak  üzere ihraç edilecek. Burada üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde  60'ın üzerinde, elbette bu oran zamanla daha da artacak." diye konuştu.
 
Otomotiv sektörünün ülke sanayisinin lokomotifi olduğuna dikkati çeken  Varank, sektörün sadece kendisi için değil, sanayinin diğer alanları için de  gelişim ve ilerleme fırsatları sunduğunu, tedarikçileri büyüttüğünü ve yeni  oyuncuları ekonomiye kazandırdığını anlattı.
 
Bakan Varank, geçen senenin ihracat şampiyonunun, 31 milyar doların  üzerinde bir rakamla otomotiv sektörünün olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
 
"5 kıtada 200'den fazla ülkeye ihracat yapabiliyoruz. 200 binin  üzerinde çalışan bu sektörden ekmek yiyor. Gerçekten muazzam bir üretim ve  inovasyon ekosisteminden bahsediyoruz. Maalesef sektör, pandemiyle haziran ayına  kadar küresel ölçekte ciddi kayıplar verdi. Avrupa Birliği başta olmak üzere  neredeyse tüm büyük pazarlarda üretim kayıpları derinleşti. Almanya, İngiltere Fransa, İtalya ve İspanya'da yüzde 40 ila yüzde 85'e varan otomotiv sektöründe  üretim düşüşleri oldu. Hazirandan itibaren, dış pazarlar yeniden normale dönmeye  başladı."
 
"163 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmasının önünü  açtık"
 
Hem üretim hem de ihracatta aydan aya artışları net bir şekilde  görebildiklerini aktaran Bakan Varank, "Temmuzda yapılan 2,2 milyar dolarlık  ihracat, pandemi dönemi öncesinin performansına otomotiv sektöründe ihracatta  yaklaşıldığını gösteriyor. Yılın geri kalanında artış hızının devam edeceğini  düşünüyorum. Biliyorsunuz salgın boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde  önemli ve verimli bir süreç yönetimi işlettik. Paniğe kapılmadan ama geç de  kalmadan her adımımızı planladık. Ekonomik sürdürülebilirlik noktasında,  istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımları hayata  geçirdik." şeklinde konuştu.
 
Varank, otomotiv ve ana tedarik sanayisinin de sunulan desteklerden en  iyi şekilde faydalandığını, sektörün toparlanmasında dış talepteki iyileşmenin  yanında bu desteklerin de yadsınamaz katkıları olduğunu vurgulayarak, şunları  söyledi:
 
"Uyguladığımız politikalar sayesinde, büyümeye ilişkin öncü veriler ve  ekonomik güven göstergeleri güçlü bir seyre sahip. Sanayi üretimi, aylık bazda  mayısta ve haziranda çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı. İmalat sanayisinde  siparişler, kapasite kullanım oranları ve yatırım harcamaları artmaya devam  ediyor. Yatırımlardaki canlılığı teşvik verilerinden de teyit edebiliyoruz.  Temmuz ayında 1200 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek, teşvik tarihimizde yeni  bir zirveye ulaştık. Böylece yılın ilk 6 ayında 108 milyar liralık sabit yatırımı  teşvik ederek, 163 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmasının önünü  açtık.
 
Yatırım talebi, geçen senenin aynı dönemine göre, hem de salgın  koşullarına rağmen, yüzde 28 daha fazla gerçekleşti. Ertelenmiş tüketimin, sabit  yatırımlara yönelmesi elbette çok sevindirici bir gelişme. Temel hedefimiz bu  eğilimi istikrarlı ve sürekli bir zemine oturtmak, kalıcılığını sağlamak."
 
Açıklanan son Ekonomik Güven Endeksi verilerine işaret eden Bakan  Varank, "Burada da olumlu trendin, pozitif trendin devam ettiğini görebiliyoruz.  Dolayısıyla vatandaşımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin pandemi  dönemine göre daha olumlu olduğu sonucuna bu rakamlardan ulaşabiliriz."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını en az yüzde 75'e  çıkaracağız"
 
Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olacak TOGG otomobiline de değinen  Bakan Varank, "Biliyorsunuz 18 Temmuz'da Gemlik'te fabrikamızın temellerini  attık. Tedarikçi seçimlerinin büyük bölümü tamamlanmış durumda. Tam da bu noktada  dikkatinizi çekmek istediğim bir husus bulunuyor. TOGG'un tedarikçileri arasında,  daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış çok parlak girişimler, start-up'lar  var. Bu firmalar yeni ve özgün işlere imza atıyor. Örneğin, otomobilimizin  kamerasını, akıllı yaşam teknolojileriyle etkileşimini ve artırılmış gerçeklik  teknolojisi gibi yüksek katma değerli işlerini, gencecik Türk girişimleri  üstleniyor." ifadesini kullandı.
 
Bakan Varank, böylece mevcut tedarikçileri güçlendirmenin yanında,  keşfedilmemiş genç yetenekleri de iş planlarına kattıklarının altını çizerek, bu  kabiliyetleri küresel rekabete hazırlayıp, ekosistemi özgün bakış açısı ve kendi  imzalarıyla temelden inşa ettiklerini anlattı.
 
Sektörle ve yatırım ajansıyla sıkı iş birliği içinde hazırlanan  "Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası"nda somut ve iddialı hedefler  koyduklarını dile getiren Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Tüm modlarda üretilen araçlarda yani otomobilden lokomotife, ticari  araçlardan gemilere yerlilik oranlarını en az yüzde 75 seviyelerine çıkarmak  istiyoruz. 2030 yılında; elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari  araç üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmayı hedefliyoruz.  Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi batarya üretim merkezi  haline getirmek istiyoruz. Alt teknolojilerin üretilmesi de üzerinde hassasiyetle  durduğumuz bir alan. Bu manada elektrik-elektronik sektörlerinde üretim yapan  yetkin şirketlerimizin, otomotiv sektörüne üretim yapmasını destekleyeceğiz.  Elektrik motoru, inverter, yerleşik şarj cihazları, termal yönetimi ve kompresör  gibi kritik bileşenlerde üretim yapan bir ekosistemi oluşturmanın peşindeyiz.  Sektörün geleceğini, yazılım ve yapay zeka teknolojileri belirleyecek. Türkiye bu  fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilecek entelektüel sermayeye sahip.  Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi  yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip,  bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz."
 
"Otomotiv sektörü sanayici için kritik bir öneme sahip"
 
Bakan Varank, yakın zamanda yol haritasını kamuoyuyla paylaşacaklarını  ve uygulamaya başlayacaklarını bildirerek, bu gelişmelerden Türkiye'de yerleşik  tüm markaların faydalanacağını, Türkiye'de üretim yapmanın bütün markaları global  pazarlarda çok daha rekabetçi hale getireceğini belirtti.
 
Otomotiv sektörünün, sahip olduğu ileri ve geri bağlantılar sayesinde  sanayici açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Varank, şunları  kaydetti:
 
"Ana ve yan sanayi geliştikçe, peşi sıra pek çok sektörü de besleyen  bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yapılan 1 birim yatırım, ekonomiye misliyle  katma değer olarak geri dönüyor. Ben, seri üretimini başlattığımız yeni İ20  modelinin yolu şimdiden açık olsun, alıcısı bol olsun diyorum. Bu önemli yatırım,  şehrimize, ülkemize ve tabii ki Kibar Holding ile beraber Hyundai'ye bereketli  kazançlar getirsin. Hyundai-Assan ile Kibar Holding arasındaki bu iş birliği,  ümit ediyorum ki ülkemizde yatırım yapmış pek çok global firmaya rol model  olacak, onları da harekete geçirecek."
 
Bakan Varank, fabrikanın kapasitesinin 240-250 bin seviyelerinde  olduğuna ancak şu anda atıl durumda kapasiteler bulunduğuna değinerek,  "Bildiğiniz gibi Türkiye'de üretim yapmak sizi gerçekten global piyasalarda  rekabetçi hale getiriyor. Önümüzdeki yıl yeni bir modeli devreye alacaklar ama  ben Hyundai'deki dostlarıma diyorum ki burada aman atıl kapasite bırakmayın. Bu  hatların tamamını doldurun, siz de kazanın Türkiye de kazansın diyorum."  ifadelerini kullandı.
 

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Hyundai fabrika i20 üretimi
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