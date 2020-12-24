Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip; 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-Kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde! Reformcu bir vizyonla, Türkiye’yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz" dedi.
- Haberler »
- Ekonomi Haberleri »
- Bakan Varank: 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Bakan Varank: 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
AA | 24 Aralık 2020 Perşembe - 10:36 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 11:11