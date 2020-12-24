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Bakan Varank: 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 10:36 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 11:11

Bakan Varank: "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık."


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip; 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-Kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde! Reformcu bir vizyonla, Türkiye’yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz" dedi.

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