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Bakan Varank: 28 bin vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık

DHA |  12 Ekim 2020 Pazartesi - 9:47 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 9:51

Bakan Varank: Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Varank açıklamasında, "Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık.

En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!" ifadelerini kullandı.

 

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