Bakan Varank: 2022'de ülkemizde üretebileceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye aslında bir bor ülkesi ama biz bu madeni ham bir şekilde Çin'e ihraç ediyoruz. Orada bor karbür haline getiriliyor ve daha sonra ülkemize satılıyor. Şu anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Balıkesir'de bir yatırımı var. 2022'de kendi bor karbürümüzü ülkemizde üretebileceğiz. Bu manada dışa bağımlılığımızı bitirebilecek olmamız bizim açımızdan sevindirici" dedi.

