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Bakan Varan duyurdu! Yüzde 30 arttı

AA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 18:09 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 18:09

Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi."


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