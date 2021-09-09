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Bakan Soylu'dan zırhlı aracın çarpması sonucu çocuğunu kaybeden aileye taziye

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 23:23 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 23:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.


Ağrı'daki temaslarının ardından Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Jandarma  Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Vali Ali Hamza Pehlivan,  Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl  Başkanı İbrahim Halil Erkan ile 3 Eylül'de Turgut Özal Mahallesi'nde zırhlı  aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen  kurtarılamayan Miraç Miroğlu'nun ailesini evlerinde ziyaret etti.
 
Baba Salim ve anne Nazife Miroğlu ile görüşen Soylu, aile fertlerine  başsağlığı ve sabır diledi.
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zırhlı arac
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