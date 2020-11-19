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Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

19 Kasım 2020 Perşembe - 16:00 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 16:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır." ifadelerini kullandı


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