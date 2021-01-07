Bakan Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor

Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor,Avrupa seyrediyor...

Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor...

Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan @Frontex'i ve @Europarl_EN'i kınıyoruz... @nmitarakis pic.twitter.com/RjWW1MTIiF