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Bakan Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor

07 Ocak 2021 Perşembe - 11:52 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 11:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor." ifadesini kullandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz  göçmenleri kurtarmak yerine onların hayatlarını tehlikeye atarak Türk kara  sularına ittikleri, daha sonra göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca  kurtarıldığı ve düzensiz göçmenlerin ifadelerinin yer aldığı görüntüleri  paylaştı.
 
İngilizce ve Türkçe paylaşım yapan Soylu, "Yunanistan, masum insanları  ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her  gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan @Frontex'i ve  @Europarl_EN'i kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

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