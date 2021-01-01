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Bakan Soylu, yılın ilk kahvaltısını geceyi geçirdiği üs bölgesindeki askerlerle yaptı

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 11:14 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 11:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığındaki askerlerle kahvaltı yaptı.


Van Ferit Melen Havalimanı'nda dün akşam Vali ve Büyükşehir Belediye  Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve  beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, helikopterle geçtiği  yaklaşık 3 bin rakımlı Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında kahraman  askerlerle yeni yıla girdi.
 
Geceyi üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu ve beraberindekiler, yeni  yılın ilk kahvaltısını da burada askerlerle yaptı.
 
Bakan Soylu, yılın ilk sabahında üs bölgesinde komutanlardan bölgedeki  son duruma ilişkin bilgi aldı.
 
Soylu, sosyal medya hesabından *Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesi'nde,  kahramanlarımızın hepinize selamları var" mesajını paylaştı.
 
 
Tavşantepe Üs Bölgesi'ni ziyaret
 
Daha sonra Çaldıran ilçesindeki Yaşkütük Jandarma Karakol  Komutanlığının 3,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tavşantepe Üs Bölgesine  geçen Bakan Soylu, helikopterle havadan incelemelerde bulundu.
 
Üs bölgesinde görev yapan jandarma personeli tarafından karşılanan  Soylu, Tendürek Dağı ve çevresindeki son duruma ilişkin komutanlardan bilgi aldı.
 
Bakan Soylu, üs bölgesindeki barınma alanlarını da inceledi.

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Süleyman Soylu Van asker
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