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Bakan Soylu ve Fahrettin Altun şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

16 Haziran 2021 Çarşamba - 14:40 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 14:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı andı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı andı.

Bakan Soylu, paylaşımında "Ömrünün baharında, toprağa düşen bir öğretmen, bir evlat ve toprak olan hayaller... Necmettin Öğretmenim; gözün arkada kalmasın, seni Şehit eden PKK'ya, göz açtırmıyoruz ve mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek. Şehit Necmettin Yılmaz Öğretmene rahmet ve minnetle..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Necmettin Yılmaz… Kalemden korkanlar 4 yıl önce onu şehit etti. Hain teröristlerin kurbanı olmasaydı, bugün 28 yaşında öğrencileriyle bir arada olacaktı. Unutmadık, unutturmayacağız öğretmenim." mesajını paylaştı.
 
 

 

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İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Necmettin Yılmaz
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