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Bakan Soylu ve 81 il valisi arasında kritik Kurban Bayramı toplantısı

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 20:07 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 20:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler ele alınıyor.


Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19  salgını dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler doğrultusunda  Kurban Bayramı'nda illerde  valiliklerce uygulanacak tedbirlerin yanı sıra her  ilin durumuna göre il umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınacak kararlar ve trafik  tedbirleri değerlendiriliyor.
 
Bakan Soylu'ya toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce,  Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin,  Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet  Kendir, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İçişleri Bakanlığı  Genel Sekreteri Ömer Toraman, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan  ile Bakanlık bürokratları eşlik ediyor.
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu jandarma
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