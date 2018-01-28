Bakan Soylu: Türkiye'de 900 yabancı savaşçı var!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Tabipleri Birliği hakkında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Soylu, "Hem sorumsuz hem de bu millete arkadan hançer saplayan bir anlayış içerisinde bulunanlarla mücadele etmek görevimiz" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Tabipleri Birliği hakkında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. 2017 yılında 5 bin 978 yabancı terörist savaşçı ve tehlikeli göçmenin ülkelerine iade edildiğini belirten Bakan Soylu, "Türkiye'de de şu anda yabancı terörist savaşçı kategorisinde 900 kişi var. Bunlar da bizim geri gönderme merkezlerimizde bulunmaktadırlar" dedi.

Soylu, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ndeki temaslarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'de 18 Geri Gönderme Merkezi bulunduğunu ifade eden Soylu, söz konusu alanların güvenliğinin üst düzeyde olduğuna dikkati çekti. 61 bin kişinin Türkiye'ye giriş yasağı olduğunu, bunun birlikte çalışılan birçok ülkenin ortak kararıyla alındığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

900'Ü AB ÜLKESİ VATANDAŞI: "Özellikle 2017 yılında 5 bin 978 kişiyi sınır dışı yaptık. Yani yabancı terörist, savaşçı ve düzensiz göçmen olarak tehlikeli olarak Türkiye'de bulunan... Bunun bine yakını, 900'ü, Avrupa Birliği ülkelerine ait. Yani Avrupa Birliği ülkelerine ait olup Türkiye'de yabancı terörist savaşçı olarak Türkiye'ye sızmış olarak düzensiz, kaçak girmiş olan 900 kişiyi de 2017 yılı içerisinde yurt dışına gönderdik.

900 SAVAŞÇIYI SINIR DIŞI ETTİK: "Bunların bir kısmı DEAŞ'lı, bir kısmı PYD'li ve "Bunların bir kısmı DEAŞ'lı, bir kısmı PYD'li ve PKK 'lı. Yani PYD ve PKK'ya ve DEAŞ'a dışardan katılıp bir takım destek verenlerin bir kısmı, mesela basın medya işlerini PYD ve PKK'ya nasıl kullanılır diye öğretenler, bir kısmı bunlara bomba düzeneği nasıl kurulur diye öğretenler. Yaklaşık 900 böyle yabancı terörist savaşçıyı, terörle iltisakı olanları yurt dışına sınır dışı ettik ve kendi ülkelerine gönderdik."

900 YABANCI SAVAŞÇI VAR: "Türkiye'de de şu anda yabancı terörist savaşçı kategorisinde 900 kişi var. Bunlar da bizim geri gönderme merkezlerimizde bulunmaktadırlar."

ZİHNİYETİ KÖRELMİŞ ANLAYIŞ: "Maalesef Türkiye içerisinde de ülkemizde de bir takım hala zihniyeti körelmiş anlayışlar söz konusu" diyen İçişleri Bakanı Soylu, "İşte Türk Tabipleri Birliğinin bu konudaki yaklaşımını hep beraber gördük. Türk Tabipleri Birliği doktorlardan müteşekkil ve öğrenim gördükleri okulların parasını bu millet verdi. Türkiye'ye en zor zamanında arkadan hançer saplansın diye bunu vermedi" dedi.

TTB'YE SUÇ DUYURUSU: "Türk Tabipleri Birliğine yaptığı açıklamadan dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz" diyen Bakan Soylu, "Zannediyorum arkadaşlarım bugün tamamlayacaklar ve verecekler, bu işin peşini bırakmayacağımızı bilmelerini istiyoruz. Çok önemli bir zaman dilimi içerisinde böyle hem sorumsuz hem de bu millete arkadan hançer saplayan bir anlayış içerisinde bulunanlarla her türlü yargının önünde bu mücadeleyi sürdürmek elbette bize düşen bir sorumluluktur." şeklinde konuştu.