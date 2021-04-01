Bakan Soylu 'Tüm Türkiye'de takip ediyoruz' diyerek duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"na göre, asayiş hizmetlerinin 2020'de yüzde 77,4 memnuniyet oranıyla ilk sırayı alan kamu hizmeti olduğunu bildirdi. Öte yandan Soylu, "Kadına karşı şiddetle mücadelede 1000 kelepçeyi aynı anda izleyebilen bir elektronik izleme merkezi kurduk. Bu sayede, elektronik kelepçe kararı taleplerimizi artırabiliyoruz. Şu anda toplam 137 elektronik kelepçeyi tüm Türkiye'de takip ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam 'da bir otelde düzenlenen "Asayiş Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"nda, göçten teröre geniş bir sahada çalıştıklarını ve sürekli kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Pek çok konuda zannedildiğinin aksine iyi durumda olduklarına işaret eden Soylu, "TÜİK'in yapmış olduğu 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, asayiş hizmetleri 2020'de yüzde 77,4 memnuniyet oranıyla ilk sırayı alan kamu hizmeti olmuştur. Bunu sağlamak kolay olmadı." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 1293 Polis Merkez Amirliği ve 150 Jandarma Karakol Komutanlığı'nda "güven masaları" kurduklarını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bu masalar eliyle toplam 3 milyon 382 bin 559 vatandaşımızın talebini aldık. Eskiden sadece 81 il müdürlüğümüzde bulunan aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliklerimiz tüm ilçelere yayılmak suretiyle sayısını 1086'ya çıkardık. Bu sayede daha fazla başvuru aldık, daha fazla takip yaptık ve daha fazla acıyı önlemiş olduk. Yine kadına karşı şiddetle mücadelede 1000 kelepçeyi aynı anda izleyebilen bir elektronik izleme merkezi kurduk. Bu sayede, elektronik kelepçe kararı taleplerimizi artırabiliyoruz. Şu anda toplam 137 elektronik kelepçeyi tüm Türkiye'de takip ediyoruz."

- "2020'de tüm asayiş olaylarında yüzde 2,8 azalış meydana geldi"

Türkiye'de geçen yıl toplam 2,3 milyon asayiş olayının meydana geldiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bu olaylarda güvenlik birimlerimizin aydınlatma, yani faili tespit edip yakalama oranı yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılına göre 2020 yılında tüm asayiş olaylarında yüzde 2,8 azalış meydana gelmiştir. 1 Ocak-30 Mart aralığında tüm asayiş olaylarındaki aydınlatma oranımız yüzde 84,4 olarak gerçekleşmiştir. Oluşturmaya çalıştığımız bu güven ortamından sadece insanların değil tüm canlıların faydalanmasını istiyoruz."

Konuşmaların ardından Toplum Destekli Polislik (TDP) Merkez Takip Kurulu tarafından Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde "En İyi TDP İl Uygulamaları"nı yapan illere ödülleri Bakan Süleyman Soylu tarafından verildi.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer katıldı.