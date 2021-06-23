Bakan Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile görüştü.

Bakan Soylu, makamında Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Soylu, Yark ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçildi.