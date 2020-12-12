Bakan Soylu: Teröristin destekçisine de terörist diyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM ’de bakanlığın bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ’ın Sivas ’ta ekonomik nedenlerden dolayı intihar girişiminde bulunan bir kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden para cezası uygulandığı yönündeki gazete haberlerini göstermesi üzerine söz aldı. Bakan Soylu, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’nce bu kişiye para cezası uygulamanın insani olmayacağı ve söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladığını anımsatarak şöyle konuştu:

"Sayın Altay, bakın bu Meclis’te Gergerlioğlu diye birisi var. Bu tip yalanlara ve dezenformasyonlara çok başvuruyor. Lütfen, bu tip dezenformasyonlarla ilgili siz tecrübelisiniz. Bakın burası gazetelerin dillendirildiği yer olmamalıdır. Konuştuğumuz mesele bir insan canıdır. Her insanın intiharı, hepimizi üzer. Ama dünyada da Türkiye’de de oluyor maalesef ve bir şeyi daha söyleyin. Bu intiharların nedenlerini bu gazetelerde yazmasına rağmen o insanların geride kalanları incinmesin diye söyleyemiyoruz. Anlatamıyoruz ve içimize atıyoruz. Oysa bunu istismar edenler o kadar fazla ki. Hepimiz aile sahibiyiz. Hepimizin başına kötü işler gelebilir. Ama geride bıraktıklarımıza, hiç olmazsa kötü işlerin mirasını ömür boyu sırtlarında bir yük olarak bırakmayalım. Bunu bu Meclis’e de bırakmayalım. Aynı şey kadın cinayetlerinde de oluyor. Bir aile mensubu olarak söylüyorum. Bir kız çocuğu babası olarak söylüyorum. Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki; iki elimi bacağımın üzerine koyup ’ben ne diyeceğim’ diyorum. Ama bunu istismar edenler, o kadar acımasız istismar ediyorlar ki şuramıza geliyoruz. Bizi olayların ne olduğunu resmen açıklamak zorunda bırakıyorlar. Burada siyaseti keselim ne olur. Ben sizden de yardım istiyorum. Meclis’ten de yardım istiyorum. Bunu istismar edenlere karşı hep beraber mücadele edelim ne olur."