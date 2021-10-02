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Bakan Soylu terör örgütüne katılım sayısını açıkladı

02 Ekim 2021 Cumartesi - 13:46 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 13:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı.


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