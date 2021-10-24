Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar, gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Soylu: Sınırdan sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Sınırdan sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 24 Ekim 2021 Pazar - 7:37 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 7:37