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Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti

10 Haziran 2021 Perşembe - 0:03 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 0:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti.


Bakan Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yürütülen Eren-15 Operasyon'unda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti. Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da Şehit olan Kahraman Jandarmamız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eren-15 Operasyon
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