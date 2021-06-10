Bakan Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yürütülen Eren-15 Operasyon'unda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti. Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da Şehit olan Kahraman Jandarmamız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" dedi.
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- Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti
Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti
10 Haziran 2021 Perşembe - 0:03 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 0:03