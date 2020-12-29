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Bakan Soylu rakamları açıkladı! Sayı...
AA | 29 Aralık 2020 Salı - 14:09 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 14:09
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söyledi.
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