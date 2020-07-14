Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

"Türkiye LGBTİ Birliği" adlı bir Twitter hesabı Hz. Muhammed'in resmedildiği bir skandal karikatür paylaşılmıştı. Tepki çeken karikatürün ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından, "Peygamber Efendimize (sas) dil uzatan alçak müfteri için hesap vakti..." açıklamasında bulundu.