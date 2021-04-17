Bakan Soylu paylaştı! Skandal görüntüler, benzin döküp...

Bakan Soylu açıklamasında, ''Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir'' ifadelerini kullandı.
Greek Law Enfor. Agencies seek to burn people, pouring gasoline on them, which indicates massacre under scout of Europe.— Süleyman Soylu | Maske?? Mesafe↔? Temizlik?? (@suleymansoylu) April 17, 2021
Europe shall go down history as instigator of this malignancy, by spoiling Greece and keeping silent to what's going on there @EU_Commission pic.twitter.com/vGmMvJs8mO