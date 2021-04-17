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Bakan Soylu paylaştı! Skandal görüntüler, benzin döküp...

17 Nisan 2021 Cumartesi - 17:58 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 17:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkıştığı görüntüleri paylaştı.


Bakan Soylu açıklamasında, ''Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir'' ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan
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