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Bakan Soylu, öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 16:59 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 16:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyareti sırasında sınıftan kovduğu iddia edilen öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.


Bakan Soylu, Kılıç ile yaptığı görüşmede, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu  belirtti.
 
Öte yandan Bakan Soylu, Kaymakam Saygın ile de görüşerek  hassasiyetlerini dile getirdi.
 
  
 

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