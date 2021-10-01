Bakan Soylu, öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü
AA | 01 Ekim 2021 Cuma - 16:59 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 16:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyareti sırasında sınıftan kovduğu iddia edilen öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.
Bakan Soylu, Kılıç ile yaptığı görüşmede, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtti.
Öte yandan Bakan Soylu, Kaymakam Saygın ile de görüşerek hassasiyetlerini dile getirdi.