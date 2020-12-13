Bakan Soylu'nun o sözleri sosyal medyaya damga vurdu
13 Aralık 2020 Pazar - 22:10 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 22:10
TBMM'de dün bütçe görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve HDP milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Bakan Soylu'nun 'Oh paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh' sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Soylu'ya birçok kişi destek mesajı yağdırdı.
Süleyman Soylu'nun gündeminde terörle mücadele vardı. 'Bak beni kızdırmayın' diyen Soylu, kayyum atanan belediyeler üzerinden HDP'yi eleştirdi.
Soylu, 'Oh paralar PKK
'ya gitmiyor millete gidiyor oh. 73 belediye başkanı 694 yıl bin 10 ay hapis cezası aldı; bu da size kapak olsun' dedi.
Soylu'nun bu sözleri sosyal medyaya damga vurdu.