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Bakan Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu son yolculuğuna uğurlandı

AA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 15:33 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 15:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kanser tedavisi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden amcası Hüseyin Soylu, son yolculuğuna uğurlandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu son  yolculuğuna uğurlandı. Hüseyin Soylu için öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan  cenaze namazı öncesi, İçişleri Bakanı Soylu ve merhumun çocukları Abdurrahman,  Recep, Seda ve Hanife Soylu taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, İstanbul  Valisi Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Düzce Valisi Cevdet  Atay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı  Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür  Yardımcısı Resul Holoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Erhan Demir, İstanbul  Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel  Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Esenler  Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve  Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.
 
Merhumun akrabası Hakkı Soylu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından  Hüseyin Soylu'nun naaşı yakınlarının omuzunda cenaze aracına taşındı. Amcasının  tabutuna omuz veren Bakan Soylu'nun da bindiği cenaze aracı ile Eyüp Sultan  Mezarlığı'na götürülen Hüseyin Soylu'nun cenazesi buradaki aile kabristanında  toprağa verildi.
 
Törene, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve  Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,  Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Sahil Güvenlik  Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Kara Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Ümit Dündar ile bazı milletvekili, vali, kurum müdürü ve STK  temsilcileri çelenk gönderdi.

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Bakan Soylu Hüseyin Soylu cenaze töreni
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