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Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

DHA |  14 Şubat 2021 Pazar - 14:42 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 14:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek, "Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek" dedi.


Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
 

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