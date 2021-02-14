Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
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Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek
DHA | 14 Şubat 2021 Pazar - 14:42 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 14:42