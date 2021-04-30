İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilogram toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Soylu: Lice'de 221 kilogram toz esrar ele geçirildi
Bakan Soylu: Lice'de 221 kilogram toz esrar ele geçirildi
DHA | 30 Nisan 2021 Cuma - 20:00 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 20:00