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Bakan Soylu: Lice'de 221 kilogram toz esrar ele geçirildi

DHA |  30 Nisan 2021 Cuma - 20:00 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 20:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 221 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilogram toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerini kullandı.

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